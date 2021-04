War-basisten BB Dickerson är död

Den amerikanske musikern Morris ”BB” Dickerson, mest känd som basist och sångare i soulbandet War, är död, skriver Billboard

Han somnade in stilla på ett sjukhus i Long Beach i Kalifornien efter en längre tids sjukdom, uppger en talesperson.

BB Dickerson föddes 1949 i Kalifornien och började spela bas i tolvårsåldern. I slutet av 1960-talet spelade han i olika konstellationer med musiker som Howard E Scott and Harold Brown, och till slut bildade de bandet Eric Burdon & War tillsammans med britten och tidigare The Animals-sångaren Eric Burdon.

Efter hitlåten ”Spill the wine” och ett par album lämnade Burdon samarbetet och War fortsatte på egen hand.

Dickerson spelade med War under bandets storhetstid och han var med och skrev kända låtar som ”Low rider”, ”Why can't we we friends” och ”Summer”. Han stod också får sånginsatsen i låtar som ”The world is a ghetto”.

BB Dickerson blev 71 år.