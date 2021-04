Nu får du chans att namnge nya bron till Oceanhamnen

Bron är nästan på plats, men den har ännu inget namn. Nu startar staden en namninsamling för att hitta det bästa namnet.

Staden förväntar sig ett regn av ordvitsar och namnförslag med historisk anknytning när den nya bron mellan Oceanhamnen och Helsingborg C ska döpas. På annandag påsk drar tävlingen igång Under två veckor kan helsingborgarna lämna in så många namnförslag som de kan komma på.

– Det kom in väldigt många namn när vi uppmanade folk att skicka in förslag till Ångefärjeparken, säger Fredrik Ahlberg som är kommunikatör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Förslagen kan lämnas via stadens konton på Facebook och Instagram och genom, mejl, telefon eller brev till kontaktcenter. De måste dock hålla sig till vissa ortnamnsregler som Lantmäteriet har.

– Den får inte döpas efter en levande person eller en person som inte har någon anknytning till platsen – men det får gärna finnas en historisk koppling, säger Fredrik Ahlberg.

Bron ska invigas till sommaren och beslut om namnet ska tas i juni.