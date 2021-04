Glasvegas musik är en stilstudie i storvulet vemod

Indieälsklingarna från sent 00-tal håller stilen och ibland klassen.

Glasvegas ROCK. Godspeed.

Nothing lasts forever some people say, sjunger James Allan i ”Keep me a space”, väl medveten om att de elektriska åren då Glasvegas erövrade världen ligger bakom oss. Mot 00-talets slut höjdes skottarna rättmätigt till skyarna för svulstiga låtar om socialsekreterare och frånvarande fäder. Nu är man tillbaka, åtta år efter den senaste fullängdaren. De bombastiska anslagen är tempomässigt nedskruvade men alltjämt intakta, likaså tilltron till sångarens dialektala innerlighet.

På sina håll misslyckas ljudfrosseriet att gripa till likt fornstora dagar, men stundom närmas höjden från gamla hits. Nämnda singel är, förutom en stilstudie i storvulet vemod, en verkligt bra låt. Den sista refrängen i trumorgien ”Dying to live” är extatiskt förlösande. Men allra bäst blir plattans egentliga öppningsspår ”Dive”, där Glasgowbandet spanar efter tiden som flytt utan att bli otidsenliga, men också bjuder på en distinkt elgitarrslinga som sätter sig.

Elvis/”London Calling”-gimmicken till skivomslag skapar emellertid lite av ett löjets skimmer över ”Godspeed” och spelar nog bara kritikerna i händerna. Synd, för detta är ändå en comeback värd sin chans.