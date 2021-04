Halland drar ifrån övriga län gällande smitta

Halland är fortsatt det län med klart mest smitta i Sverige. Marginalen ner till övriga län ökar. Laholm är den halländska kommun med minst smitta sett till invånare.

– Risken att smittas i Halland är väldigt hög just nu, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo under regionens sändning.

Halland hade 650 fall per 100 000 invånare under vecka 12 (529 veckan innan). Samma vecka hade länet också 24 procent fler fall per 100 000 invånare än tvåan på listan - Gävleborg med 524 fall. Kalmar är trea med 476 fall.

Vecka 12 hade Halland 2 155 fall. Det är det högsta antal som konstaterats under en separat vecka i Halland sedan coronapandemins start.

Orsa och Mora i Dalarna är i topp i Sverige på kommunnivå. Hylte är på femte plats med 92 fall per 10 000 invånare. Varberg har 85 fall. I övriga halländska kommuner är smittan lägre.

Laholm är lindrigast drabbat med 52 fall per 10 000 invånare. Halmstad har 55 fall enligt samma mätsystem. I Halmstad är det dock en stor ökning från 42 fall veckan innan. Vecka 11 hade Laholm 50 fall per 10 000 invånare.

Maria Rydberg Mo uppmanar alla att följa råden, även de som är vaccinerade.

– Vaccinet ger ett bra skydd för den enskilde, men det finns ändå en risk att man är smittsam. Det är vårt beteende som påverkar hur snart kurvorna vänder neråt, säger hon och fortsätter:

– Även om man inte är rädd för sin egen del så har alla någon i sin närhet som riskerar att bli svårt sjuk.

Fakta: Hallandsposten och Region Halland