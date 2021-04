Lil Nas X toppar – efter kritiken

Efter en vecka av kontroverser och religiös kritik toppar Lil Nas X nya singel Billboard hot 100.

Musikvideon till låten ”Montero (call me by your name)” väckte kritikstorm för sina anspelningar på sex och bibliska referenser förra veckan. Bland annat skildras ett laddat möte med ormen i Edens lustgård, och Lil Nas X syns glida ner till helvetet på en strippstång.

Nu jublar världsstjärnan över att låten toppar Billboard hot 100.

I en rad sociala medier-meddelanden skriver Lil Nas X att han under en period kände för att ge upp efter sin succéhit ”Old town road” med Billy Ray Cyrus, som släpptes för två år sedan. ”Old town road” är den låt som har legat absolut längst på den amerikanska Billboardlistan.

”Ni sade till en 19-åring som precis hade kommit upp från sin livs lägstanivå att han aldrig skulle få en hit igen, ni sade åt honom att sluta medan han var på topp. Han kunde ha gett upp”, skriver Lil Nas X på sociala medier.

I samband med släppet presenterades också ett par ”satansskor” tillsammans med företaget MSCHF. Skon är en modifierad variant av en Nikemodell och pryds bland annat av pentagram och referenser till bibelverser om satans fall från himlen. Nike kritiserade skon, och en domstol i New York gav tidigare företaget rätt i att det rör sig om ett varumärkesintrång.