Plastdrivorna runt megastaden kan ge miljarder

Lighthouse Beach skulle kunna vara ett paradisiskt utflyktsmål. I stället präglas den av drivor av skräp och dumpade båtvrak. Vid en frivilligaktion fylls snabbt 230 stora säckar med plast. Återvinningsföretag betalar bra, och Afrikas största stad skulle kunna tjäna miljarder på sopsorteringen.

Atlantens mjuka vågor slår mot Lighthouse Beach, söder om Nigerias ekonomiska huvudstad Lagos. Vattenbrynet skulle kunna locka många av de uppemot 25 miljoner människor som bor i regionen – om stranden inte vore så smutsig.

13 000–15 000 ton avfall uppstår i Lagos varje dygn, varav 2 250 ton plast, beräknar startup-företaget Wecyclers. Ingen fungerande sopsortering finns. Skräpet hamnar överallt, och är ett jätteproblem – men Wecyclers ser en affärsmöjlighet.

– Ett återvinningsföretag kommer och hämtar i morgon, säger Owoade Yussuf, som organiserat den här dagens skräpplockning i den heta sanden.

– All den här plasten kommer att återanvändas, förklarar han för nyhetsbyrån AFP.

Sorterad plast kan säljas för 190 000 naira (4 400 kronor) per ton. Det innebär att Lagos skulle kunna dra in motsvarande 2,2 miljarder kronor per år bara på återvunnen plast, enligt Owoade Yussuf. Och, påpekar han, en finare miljö stärker ju även andra näringar, till exempel turism.

– För att locka folk till stranden behöver det vara rent.

Än så länge är miljömedvetenheten inne i den tätbefolkade megastaden låg. Många slänger skräpet rätt ut, och regn och blåst ser till att mycket hamnar i naturen.

När dagen är över har frivilligskarorna hunnit rensa en strandremsa på kanske 100 meter. Lighthouse Beach sträcker sig dock bokstavligen så långt ögat kan se – tio mil västerut från Lagos, ända bort till grannlandet Benin.

– Det behövs kanske ett par månader, oavbrutet arbete varje dag, om vi skulle städa allt, säger Ebube Nwosu, som arbetar inom it-sektorn och är en av dagens frivilliga.

– Vi måste hitta ett sätt att förhindra att det kommer nytt skräp.

Men soppatrullen ger inte upp. De hoppas kunna höja folks medvetenhet, och planerar redan nästa städdag, i juni.

– Förhoppningsvis kan vi få ihop 100 frivilliga då, och även få med oss kringboende, säger Owoade Yussuf till AFP.