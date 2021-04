Berlusconi inlagd på sjukhus ännu en gång

Italiens tidigare premiärminister Silvio Berlusconi har lagts in på San Rafaele-sjukhuset i Milano, uppger en källa inom Berlusconis parti Heja Italien (Forza Italia). Sjukhusinläggningen är Berlusconis andra på två veckor.

Berlusconi ska ha uppsökt sjukhuset för en rutinkontroll under tisdagen varvid läkare beslöt att lägga in honom för uppföljande tester.

Sjukhusinläggningen sker parallellt med fortsatta utredningar om de ”bunga bunga”-fester som den dåvarande premiärministern ska ha deltagit i. Framförallt har fokus legat på Berlusconis samröre med den då minderåriga flickan Karima El-Mahroug, i medierna kallad ”Ruby Hjärtekrossaren”.

Den excentriske 84-åringen, miljardären och mediemogulen Berlusconi har under de senaste åren brottats med sviktande hälsa. Under en vistelse i Monaco i början av året lades han in för hjärtproblem och i september i fjol vårdades han under elva dagars tid på sjukhus för covid-19.