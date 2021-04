Svagt nedåt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen backar något vid lunchtid på onsdagen. I Asien har börserna gått svagt uppåt, burna av ett hopp om en rejäl återhämtning efter pandemin. Men i Stockholm är det mer ledsna miner, index ligger på minus 0,2 procent.

Bland storbolagen på Stockholmsbörsen ligger Telia i topp, plus nära 1,5 procent. Banksektorn följer därpå, med SEB plus 0,9 procent, Handelsbanken plus 0,8 procent.

I botten ligger Volvo, minus 1,2 procent, Atlas Copco, minus 1,2 procent och Astra Zeneca, minus 1,1 procent.

Bland de europeiska börserna ligger London i topp, plus 0,6 procent, följd av Paris, plus nästan 0,1 procent. I Frankfurt är läget oförändrat jämfört med gårdagen.