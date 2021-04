Nytt ljus på rasismens ljusskygga historia

”De viktigaste namnen i rasismens historia är inte, som många tror, nazityskar utan britter under imperiets glansdagar.” Michael Tapper ser Raoul Pecks dokumentärserie ”Exterminate all the brutes” på HBO Nordic, som inspirerats av Sven Lindqvists bok ”Utrota varenda jävel”.

Svartfotshövdingen Long Feather tillsammans med en missionär på 1880-talet. Bild: HBO Nordic “Vi saknar inte kunskap”, lyder slutorden till bilder på ruinerna efter Auschwitz-Birkenau i Raoul Pecks dokumentärserie ”Exterminate all the brutes”. Ändå har rasismen gjort comeback i den politiska mittfåran. Varför?