Brynäs tog kvalgrepp efter andra raka

Brynäs har tagit ett ordentligt grepp om nytt SHL-kontrakt. Gävlelaget tog andra raka segern över HV71 i ödeskvalet mellan mästarlagen efter 2–1 på bortaplan. – Skönt, det är vinsterna som räknas, säger målvakten Samuel Ersson, som bara släppt in två mål på två matcher, till C More.

Det var femte matchen i rad som slutresultatet mellan lagen skrevs till 2–1. Men efter fyra raka matcher med förlängning avgjordes nu allt under ordinarie tid.