Sent på torsdagskvällen slutade både Facebook och Instagram att fungera. Användarna kunde inte komma in på någon av sajterna under cirka 15 minuter strax före midnatt. På Facebook möttes de i stället av texten:

”Ursäkta, något gick fel. Vi arbetar med problemet och kommer att lösa det så snart vi kan.”

Felet berörde stora delar av världen och det är än så länge oklart vad det berodde på.