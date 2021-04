Rapparen DMX är död

Rapparen DMX har avlidit, rapporterar XXL Magazine . Den 50-årige musikern, vars riktiga namn var Earl Simmons, vårdades på sjukhus i New York efter en hjärtattack i samband med en överdos den 2 april.

”Vi är ledsna över att behöva meddela att vår kära DMX gått bort vid 50 års ålder. Han hade sin familj vid sin sida på sjukhuset under de sista dagarna och var en kämpe in i det sista. Han älskade sin familj av hela sitt hjärta och vi är glada över den tid vi fått tillbringa med honom”, skriver hans team i ett uttalande.

DMX debuterade 1998 och förknippas med hits som ”X gon' give it to ya” och ”Party up (up in here)”. Inom hiphopvärlden ansågs han vara en av de mest inflytelserika rapparna under 1990-talet och det tidiga 2000-talet. Han gjorde ingen hemlighet av sina drogproblem utan rappade istället om dem och även om sin kristna tro.

Under 90-talet bildade han den kortlivade gruppen Murder Inc. tillsammans med rapparna Jay-Z och Ja Rule. Det blev dock aldrig något album från gruppen på grund av medlemmarnas inbördes konflikter.

Fem av hans album, som släpptes mellan 1998 och 2003, nådde förstaplatsen på Billboardlistan. Han mederkade också i filmer som ”Romeo must die” och ”Exit wounds”.

Under de sista tio åren av sitt liv syntes DMX inte lika ofta i offentligheten och hade problem med både drogberoende och återfall i brott. Sitt senaste fängelsestraff avtjänade han 2018– 2019, då för skattefusk. Men han fick ett nytt skivkontrakt i september 2019 och i augusti i fjol meddelade han att han jobbade på ett nytt album.