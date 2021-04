Fakta

SCB betonar att det är svårt att jämföra pandemins effekter i olika länder. Dödligheten under pandemin har ökat mer bland de äldre. Länders olika åldersstruktur kan vara en anledning till att länder drabbats olika hårt. I sin analys har SCB därför jämfört dödligheten under 2020 med förgående år för att se hur många fler eller färre som dött under pandemin. Överdödligheten mäts i procentuell förändring av antalet dödsfall och sätts i relation till genomsnittet de föregående fyra åren.

SBC:s analys baseras på siffror från Eurostat. Statistiken bygger inte enbart på antalet döda i Covid-19 utan redovisar hur många fler som dött jämfört med tidigare år. Statistiken berörs därför inte av ländernas olika hantering av inrapportering av dödsorsaker.