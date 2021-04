Både pest och kolera lockar sommarstudenter i Umeå

En sommarkurs om epidemiernas historia visade sig vara mer populär än Umeå universitet räknat med. Kursen, som nu är stängd för anmälan, fick snabbt flera hundra sökande, skriver universitetet.

Kursen fokuserar på uppkomsten av epidemier som pest, smittkoppor, kolera, polio, tbc, spanska sjukan, hiv/aids och covid-19 och hur de påverkat samhällen.

”Det är första gången kursen går så det är ju kul förstås. Ämnet är aktuellt men när det varit sådant enormt fokus på covid-19 under så lång tid fanns ju givetvis risken att människor skulle vara less på det här med epidemier och pandemier, men så verkar inte vara fallet”, säger Per Axelsson, docent i historia och kursansvarig, i ett pressmeddelande.

Under hans ledning ska studenterna på distans få lära sig om hur de historiska sjukdomarna som drabbat stora delar av länders befolkningar influerat politik, kultur, konst, litteratur och folkliga föreställningar, men också om uppkomsten, utbredningen och sjukvårdens hantering.