Stjärnvärvningen Marek Hamšík vilade – och storsatsande IFK Göteborg lyckades bara knipa en poäng efter den mållösa premiären borta mot Örebro. Samtidigt blev den blåvita skadelistan ännu längre då Simon Thern haltade av på slutet.

– Simon har väldigt ont just nu. Men vi har spelare som är på väg in också, sade Blåvitts tränare Roland Nilsson till Discovery Plus.