Nu har nästan alla med covid den brittiska varianten

Smittspridningen varken ökar eller minskar i Skåne just nu. Även belastningen på sjukvården är relativt stabil. Men fler vaccineras och färre avlider. Och nästan alla som smittas får den brittiska varianten av viruset.

Under de senaste sju dagarna har i genomsnitt 525 nya fall av covid registrerats i Skåne per dag. Bortsett från en kort svacka under påsken har smittspridningen legat på denna nivå sedan slutet av mars.

Men allt var inte oförändrat i veckan som gick. Här är några exempel.

Sjukvården.

Fredagens 140 patienter med covid på vårdavdelning och 18 på iva innebär visserligen att belastningen på den skånska sjukvården är stabil – men samtidigt så pass hanterlig att Region Skåne nu kan återuppta mycket av den planerade vård som skjutits upp under pandemins andra våg.

Skåne kan också hjälpa angränsande regioner med intensivvård om det behövs, meddelade hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom i veckan.

Vaccinationerna.

Uteblivna leveranser har försenat vaccinationen i alla Sveriges regioner och det skånska målsnöret har flyttats fram från juni till augusti.

Men den senaste veckan har mer än femtusen skåningar vaccinerats per dag och nu närmar sig andelen vaccinerade var sjätte vuxen.

Mutanterna.

Nio av tio skåningar med covid bär nu på den brittiska varianten som på bara några veckor har tagit över både i Sverige och övriga Europa.

Däremot har den sydafrikanska varianten, som tidigare väckt viss oro, inga framgångar. I Skåne har bara enstaka fall påträffats och både i Sverige och övriga Europa har denna variant trängts tillbaka av den brittiska.

Biverkningarna.

Astra Zenecas vaccin medför visserligen en något ökad risk för blodpropp, men den är försumbar i jämförelse med den nytta som vaccinet gör. Så summerade läkemedelsmyndigheten EMA:s riskkommitté PRAC sin granskning. Vaccinet kan ges till alla oavsett kön eller ålder, slog experterna fast.

Funderingarna.

I Sverige ges Astra Zenecas vaccin bara till dem över 65 år. Rapporten från EMA ändrade inte på detta, men Folkhälsomyndigheten granskar underlaget.

– Vi går igenom informationen från Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetsgenomgång. Det vi ska ta reda på är om det finns anledning att ändra de rekommendationer vi har. Medan det arbetet pågår ligger våra rekommendationer fast, sa Sören Andersson, enhetschef.

Sprutorna.

Den vårdpersonal som på ett tidigt stadium fick en första dos av Astra Zenecas vaccin kanske måste få två sprutor av en annan sort och därmed börja om från början, bedömer Folkhälsomyndigheten.

Och kanske räcker det med en spruta för den som redan haft covid.

Den goda viljan.

Nio av tio svenskar svarar att de helt säkert eller troligen kommer att tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät.

Semestrarna.

− Vårdpersonalen är sliten och behovet av sammanhängande ledighet är självklart stort. Alla jobbar med semesterplaneringen för att kunna erbjuda fyra veckors sammanhängande semester. Vi tror att detta kommer att vara möjligt, men utvecklingen av smittspridningen kommer såklart att påverka våra möjligheter, sa Jan Lundin, förhandlingschef i Region Skåne, i veckan.