Smittan går ner men Halland fortsatt hårdast drabbat

För tredje veckan i rad är Halland det mest coronadrabbade länet i Sverige. Vår region är nu också det län med flest konstaterade fall sett till folkmängd totalt sett. Antalet fall har dock sjunkit sedan veckan innan.

Under vecka 13 hade Halland 564 fall per 100 000 invånare. Vecka 12 hade vi 650 fall. Trots minskningen är vårt län ändå fortsatt det klart mest drabbade. Örebro län är tvåa på listan med 508 fall per 100 000 invånare.

Antalet nya fall i länet sjönk från 2 159 till 1 800. Även andelen som fick ett positivt provsvar var färre. Enligt smittskyddet i Halland tros detta vara en effekt av påskhelgen. Att det bara var fyra arbetsdagar och att folk var mindre benägna att testa sig.

Medelåldern på de smittade är 39,9 år. 294 hallänningar har avlidit med covid-19. Där är medelåldern 84,1 år.

Hylte är fortsatt den hårdast drabbade kommunen i länet med 95 fall per 10 000 invånare. Varberg är näst mest drabbat med 66 fall per 10 000 invånare. Laholm är inte längre den kommun med minst smitta. Med 58 fall per 10 000 är vi tredje mest drabbat. Veckan innan hade vi 52 fall enligt samma måttstock.

Majoriteten av covidfallen i Halland kan kopplas till muterat virus som förmodas vara mer smittsamt. Smittan sprids främst på arbetsplatser, i skolmiljöer och mellan familjemedlemmar. Det är färre äldre personer som smittas nu tack vare att de är vaccinerade.

Fakta: Region Halland, Hallandsposten