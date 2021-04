Grammisnominering till Yasin och två Malmöartister

Fakta

Årets pop:

Ana Diaz, "Tröst och vatten"

Estraden, "Mellan hägg och syrén"

Myra Granberg, "Bara hälften kvar"

Newkid, "Mount Jhun"

Victor Leksell, "Fånga mig när jag faller"

Årets alternativa pop:

Alice Boman, "Dream on"

Ane Brun, "After the great storm"

El Perro del Mar, "Free land"

Léon, "Apart"

Little Dragon, "New me, same us"

Årets dansband:

Barbados, "Vi"

Casanovas, "Mota Olle i grind"

Larz-Kristerz, "Lättare sagt än gjort"

Martinez, "Bubbelgum"

Streaplers, "En gång till"

Årets musikvideo:

Andreas Almkvist och Rebecca & Fiona, "Fet house mode"

Filip Nilsson och Major Lazer featuring Marcus Mumford, "Lay your head on me"

Nim Kyoung Ran – Daniela Rathana, "Ansikte"

Simon Gullström och Theophilia, "Let there be light"

Vedran Rupic och Salvatore Ganacci feat. Sébastien Tellier, "Boycycle"

Årets textförfattare:

Ana Diaz, "Tröst och vatten"

Guleed, "Lucky 20"

Håkan Hellström, "Rampljus"

Mona Masrour , "Påminner mig", "Får aldrig nog", "Exclusive", "Easy"

Yasin Mahamoud, "98.01.11", "More to life"

Årets hårdrock/metal:

Dark Tranquillity, "Moment"

Hällas, "Conundrum"

Lucifer, "Lucifer III"

Necrophobic, "Dawn of the damned"

Vampire, "Rex"

Årets barnmusik:

Britta Persson och Folk, "Dikt och toner om personer"

Ensemble Yria, "Virvel & Vinda"

Karl-Petters Orkester, "Jag har blivit farbror"

LongKalsong, "Upptäckarklubben"

Micaela Gustafsson, Småpunk – musiken från Trotspodden, Barnradion Sveriges Radio