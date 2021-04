Minnesord om Gösta Wrangel von Brehmer

Som tidigare meddelats har Gösta Wrangel von Brehmer i Svedala avlidit i en ålder av 78 år.

Gösta föddes och växte upp i Kristianstad, där pappa Johan var direktör på sockerbruket. Gösta visste tidigt hur hans framtid var utstakad. Han förberedde sig för att ta över Hyby gods genom att studera på Svalövs Lantbruksskola och sedan till lantmästare på Alnarp.

Under studietiden på Alnarp träffade han sin blivande fru som arbetade som beridare på ett stort stall utanför Geneve i Schweiz och Gösta åkte dit och friade och de gifte sig 1969 i Hov i Östergötland. Dottern Anna föddes 1971 och livet på Hyby innehöll hårt arbete med jordbruk, mjölkkor och bifftjurar men också en massa trevligt med hästar och ridning.

Gösta hade en mycket stark uppfattning att det man KAN göra, det SKA man göra. Där man kan bidra med något bra, där ska man göra det var hans devis. Det gjorde han under mer än 30 år som politiskt engagerad för Moderaterna i Svedala kommun och som engagerad medlem i Bokskogens golfklubb.

Sammanslagningar av landets mindre kommuner gick som en löpeld genom Sverige under 1960 och 1970-talen. En av de sista sammanslagningarna i Skåne var mellan Bara kommun och Svedala kommun. Gösta intresserade sig tidigt för möjligheten att påverka och göra skillnad. Redan i början av 1970-talet medan Hyby tillhörde Bara kommun, engagerade sig Gösta i kommunpolitiken för Moderata Samlingspartiet – som det då benämndes - och blev ledamot i Kommunalfullmäktige i Bara kommun. När sammanläggningen med Svedala blev klar 1977 efter en folkomröstning, så både fortsatte och ökade hans engagemang. Han blev från början välkänd i det politiska rummet som enbart ”Gösta”. Under mer än 30 år var Gösta starkt involverad i det politiska arbetet. I det register som finns i Svedala kommun finns Gösta noterad på över ett 60-tal olika uppdrag under hans 30-åriga politiska gärning från 1974–2006. Gösta hade uppdrag som ordförande i Kommunfullmäktige och senare som Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Svedala kommun.

Gösta var alltid påläst och engagerade sig i både stora som små frågor i kommunpolitiken. När jag själv blev engagerad för Moderaterna i Svedala i början av 1980-talet var Gösta drygt 10 år äldre än mig. Gösta blev lite av en mentor och lokalpolitisk förebild för mig som ung och politiskt oerfaren. På olika möten upplevde jag Gösta som mycket kunnig på många områden och glad för att debattera och diskutera olika ekonomi- och utvecklingsfrågor både inom Moderaterna och med övriga partiföreträdare. Det finns många anekdoter och historier kring Göstas engagemang, som till exempel när frågan om ett staket kring en damm i ett bostadsområde vållade storpolitisk debatt. Det fanns inga sociala medier då, så Gösta gick runt och knackade dörr och frågade om de boende ville ha ett skyddsnät runt den aktuella dammen på Erlandsdal i Svedala.

Gösta sörjs närmast av hustrun Kerstin och dottern Anna med familj.

Hans Järvestam, 1; e Vice Ordförande i Svedala Kommunfullmäktige