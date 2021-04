Bjuvsborna låg i topp när det gäller att hämta ut antibiotika på recept under förra året. Användandet av antibiotika minskar generellt, men inte i Bjuvs kommun.

– Vi kommer att titta på de kommuner som ligger högst, säger Stefan Nilsson, ordförande för läkemedelsrådet i Region Skåne.

Användning av antibiotika minskar i hela Sverige, men inte i Bjuv. Bild: Ingemar D Kristiansen

Under 2020 minskade användningen av antibiotika generellt med 17 procent i hela landet. Men nedgången gäller inte Bjuvs kommun som ligger i topp i landet med 289 uthämtade recept på antibiotika per tusen invånare. Lägst placerad är Nordmaling i Västerbottens län med 158 recept per tusen invånare. Åtta av de tio kommuner som har högst försäljning ligger i Skåne.