Demi Lovato etta på Billboard

Demi Lovatos nya album ”Dance with the devil... The art of starting over” går in som etta på på amerikanska Billboards albumlista. Det är första gången sedan 2009 hon toppar listan, då var det med albumet ”Here we go again”.

Albumet handlar om 28-åriga Lovatos väg tillbaka efter att hon 2018 var nära att dö i en överdos. Hon berättar även öppenhjärtigt om sitt missbruk, sina ätstörningar och om hur hon utsatts för sexuella övergrepp i dokumentären ”Demi Lovato: Dancing with the devil”, som just nu visas på Youtube.

Demi Lovato släppte debutalbumet ”Don't forget” 2008.