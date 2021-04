Sprängmedel i insamlingscontainrar – fyra döms

I klädcontainrar i Staffanstorp hittade ett insamlingsföretag en stor mängd militära sprängmedel och automatvapen. Nu döms fyra personer till långa fängelsestraff. Hårdast blir straffet för en 40-åring som får 14 års fängelse.

Han greps förra våren efter att 43 kilo kokain levererats till honom i Staffanstorp i Skåne. I hans bostad hittades då en stor mängd vapen och ammunition och i en stulen bil hittades farliga sprängmedel, som mannen förvarat. Dagen därpå slog insamlingsföretaget larm om sprängmedelsfyndet.

Narkotikan hade förts in från Nederländerna av personer som använt krypteringsverktyget Encrochat. Polisen har genom analys av meddelanden och telefontrafik via Encrochat kunna ringa in en 31-årig man, som nu döms till åtta års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott.