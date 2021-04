Felicias hyllning till sin morfar: ”Han är anledningen till varför jag valt konsten”

På en av väggarna i Dunkers foajé hänger just nu två fotoprojekt, Emilia Åkessons ”The journey to a permanent tattoo and the art behind it” och Felicia Horners ”Min väg till konsten”.

– Det känns sjukt att stå här och se sina bilder på väggen, säger Felicia Horner, 18.

Felicia Horner framför sin utställning ”Min väg in i konsten”. Längst ner till vänster syns några av morfar Finn Skinnebachs bilder. Bild: Stefan Lindqvist Ända sedan hon var liten har Felicia Horner hållit på att rita och teckna. Redan då fick hon höra ”du kommer att gå i morfars fotspår”.