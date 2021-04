Matchhjälten Larsson: ”Gubbhörnet var ledigt”

Emil Larsson avgjorde i förlängningen när han tryckte in 2–1 till Örebro och avslutade SM-kvartsfinalen mot Leksand. Facit: 4–0 i matcher, 17–4 i målskillnad. – Vad fan hände… Gubbhörnet var ledigt igen, sade matchhjälten till C More direkt efter matchen.