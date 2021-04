Stenson i dramatisk kamp om svenska OS-platser

Är det fördel Alex Norén, Henrik Stenson eller Henrik Norlander i kampen om få spela OS? Det beror på hur man ser på saken. Men allt talar för en fajt in på målsnöret om vilka två som får åka till Tokyo.

Herrarnas världsrankning i golf är ingen rolig svensk läsning. Den här veckan är första gången sedan våren 1992 som det inte finns en enda blågul spelare bland de 100 bästa.

Men kampen om vilka två som ska få spela OS kunde i alla fall inte vara mer spännande. Världsrankningen om tio veckor avgör och läget just nu är knallhårt i ett drama med tre USA-baserade svenskar i huvudrollerna.

Alex Norén är rankad 102:a, Henrik Stenson 108:a och Henrik Norlander 109:a.

– Det är ju väldigt jämnt, helt öppet, och omöjligt att säga i dagsläget. Men jag vet att alla tre är väldigt sugna på att ta en plats, säger förbundskapten Katarina Vangdal.

Vem som har övertaget inför slutspurten? Alla – men på olika sätt:

+ Alex Norén är just nu rankad högst av svenskarna och har dessutom visat upp den mest pålitliga formen över tid. Stockholmaren har klarat kvalgränsen i fem av sju tävlingar på PGA-touren efter årsskiftet.

+ Henrik Stenson, regerande OS-silvermedaljör, visade efter en rejäl formsvacka små glimtar av sitt forna jag i US Masters förra veckan. Ytterligare två majors med många rankningspoäng på spel väntar under kvalperioden – PGA-mästerskapet i maj och US Open i juni – och 45-åringen är som ensam svensk klar för båda.

+ Henrik Norlander har visserligen sviktat lite på sistone, men hade en formtopp med flera bra tävlingar i början av året och är den svensk som har spelat in flest rankningspoäng under 2021. Det betyder också att Norlander kommer att tappa färre av sina poäng fram till OS-kvalgränsen i juni, och att han därför i praktiken ligger bättre till än Stenson i nuläget.

Marginalerna mellan svenskarna är hur som helst extremt små: Norén har 1,36 världsrankningspoäng, Stenson 1,31 och Norlander 1,30. Det betyder att en till synes futtig 49:e-plats i en PGA-tourtävling eller en klarad kvalgräns i en major till slut kan bli det som avgör vilka som får åka till Tokyo.

Det som är helt säkert är att det är rankningen den 21 juni, dagen efter US Open, som bestämmer svenskarnas OS-öde. Förbundskapten Katarina Vangdal eller Sveriges olympiska kommitté (SOK) kan till exempel inte ta hänsyn till aktuell dagsform eller väga den regerande silvermedaljören Stensons digra meritlista, med British Open-titeln 2016 som kronan på verket, mot att 34-årige Norlander aldrig har vunnit på någon av de största tourerna.

OS-platserna är individuella och i slutändan är det sedan formellt SOK som avgör om de kvalificerade spelarna ska få spela för Sverige i Tokyo.

– Men vi kan inte välja vem vi vill ha och säga att vi vill ha trean i stället för tvåan, säger Thomas Engdahl, sportchef på SOK med ansvar för golfen.

I teorin kan även andra spelare fortfarande blanda sig i kampen om spel i OS. Men Marcus Kinhult, närmast jagande på 151:a plats, har nyligen diagnosticerats med epilepsi och kommer att bli borta från golfen den närmaste tiden.

Damsidan då?

Där ser Anna Nordqvist (rankad 54:a) och Madelene Sagström (72:a) ut att ha OS-platserna i ett järngrepp. Linnea Ström (125:a) är tredje högst rankad av svenskorna.

Fakta Norén, Stenson och Norlander Alex Norén Ålder: 38. Världsrankning: 102. Bland meriterna: Tio segrar på Europatouren, senast 2018. Som bäst en andraplats på PGA-touren. Var med i Europas vinnande Ryder Cup-lag 2018. Har varit rankad åtta i världen. Tidigare OS: Nej. Missade OS i Rio med knapp marginal, då David Lingmerth knep den andra svenska OS-platsen bakom Henrik Stenson. Den här veckan: Spelar PGA-tourtävlingen i Hilton Head, South Carolina. Henrik Stenson Ålder: 45. Världsrankning: 102. Bland meriterna: British Open-mästare 2016, seger i The Players Championship 2009, blev historisk när han 2013 tog totalsegern i såväl PGA-tourens Fedex Cup som Europatourens Race to Dubai, OS-silver i Rio 2016, har spelat Ryder Cup fem gånger och var som bäst rankad tvåa i världen. Tidigare OS: Tog silver när golfen efter 112 år var tillbaka på OS-programmet i Rio efter en tuff duell om guldet med engelsmannen Justin Rose. Den här veckan: Spelledig. Henrik Norlander Ålder: 34. Världsrankning: 102. Meriter: Blev tidigare i år delad tvåa på Torrey Pines utanför San Diego, vilket var hans andra andraplats i karriären på PGA-touren. Några veckor senare nådde han 96:e plats på världsrankningen, en ny toppnotering. De två största segrarna har kommit på undertouren Korn Ferry Tour, där han vann både 2015 och 2019. Tidigare OS: Nej. Den här veckan: Spelar PGA-tourtävlingen i Hilton Head, South Carolina.