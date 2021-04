Oscarsgalan riskerar katastrofsiffror

Pandemins prisgalor har svårt att locka tv-tittare. Oscarsgalan den 25 april riskerar sina lägsta publiksiffror någonsin, vilket kan få framtida konsekvenser, skriver The Guardian . Under fler år har Oscarsgalan förlorat tv-tittare och eftersom Oscarsakademin bygger sin ekonomi på just tv-galan finns det anledning till oro, i synnerhet som akademin nu också ska öppna ett påkostat museum.