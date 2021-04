”Ring min agent” fortsätter – och blir film

Den franska komediserien ”Ring min agent” får en femte säsong. Och inte nog med det – serien ska även bli spelfilm.

Det var sagt att den hyllade Netflixseriens fjärde säsong var den sista, men till fansens förtjusning blir det nu alltså inte så. Enligt The Guardian ska filmen börja spelas in i redan i år, och ska handla om att seriens rollfigurer åker till New York för att medverka i en film. Seriens femte säsong ska utspela sig efter filmen.