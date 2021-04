Trio lämnar HBBK – hemvändare på önskelistan

Tre nyckelspelare lämnar ligalaget Helsingborg. Högt på önskelistan över nyförvärv står två nordvästskånska landslagsspelare. Dessutom hoppas klubben landa ett toppnamn som coach.

Patricia Elias och Vasiliki Louka, i samspråk med assisterande coachen Yohanna Araya återvänder inte till Helsingborg. Däremot hoppas sportsligt ansvariga i ligalaget på en fortsättning från kulturbäraren Mathilda Ågren (längst till höger). Bild: MATHILDA AHLBERG

Grekiska landslagsspelare Vasiliki Louka blev en sensation under den nyligen avslutande säsongen. Trots att nykomlingen Helsingborg bara vann en match presterade Louka på en nivå som gjorde henne till en av ligans främsta spelare. Patricia Elias fick sitt genombrott, medan amerikanskan Nicole Martins klev in sent på säsongen och bidrog.