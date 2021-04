Storm mot Bidens svikna flyktinglöften

Joe Biden lovade att USA under hans ledning skulle släppa in många fler flyktingar än vad Donald Trump tillät. Och den nye presidenten sade dessutom att arbetet skulle påskyndas. Men på fredagen läckte uppgifter om motsatsen ut: Vita huset kommer att behålla Trumps gräns på 15 000 människor per år.

– Det här är en otrolig besvikelse. USA är världens mäktigaste land och det här är det bästa vi kan åstadkomma? säger National Immigration Forums ordförande Ali Noorani till The Washington Post och får medhåll av såväl politiker som andra invandringsorganisationer.