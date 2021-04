Kaouther Ben Hanias resa till Oscarsgalan började i Malmö

”Jag tänker fortsätta samarbeta med svenskar. Varför sluta när det går så bra?”, säger tunisiskan Kaouther Ben Hania. Hennes bioaktuella film ”The man who sold his skin” är nu nominerad till en Oscar i kategorin Bästa internationella film.

Egypten, som har en stark filmindustri, är det svårt att finansiera film i arabländerna. Många försöker uppvakta europeiska bolag, och tunisiskan Kaouther Ben Hania besökte år 2014 Malmö Arab Filmfestival (Maff) för att jaga pengar till sin debutfilm ”Skönheten och odjuren” . Där inleddes ett fruktbart samarbete med det svenska bolaget Laika Film och med filmfonden Film i väst, som nu fortsatt med Oscarsnominerade ”The man who sold his skin”, som dessutom för ett par veckor sedan vann förstapriset på just Maff.