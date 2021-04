Fem dödade kvinnor på tre veckor. Men också: fem män som har tyckt att de har haft rätten att bestämma över en annan människas liv, och död.

För det är ofta så. Kanske har närstående misstänkt att allt inte har stått rätt till i de relationer som slutar med en död kvinna. Kanske har de det inte. Han var ju så trevlig?

Vad händer när ingenting händer?

Vissa har gått tillbaka till den våldsamma mannen. Alternativet är helt enkelt för svårt, och är det något dessa kvinnor känner till så är det att den allra farligaste situationen uppstår när hon väljer att lämna.

På söndagseftermiddagen meddelade jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) att hon nu kallar till partisamtal i frågan. Redan tidigare under dagen hade Centerpartiets partiledare Annie Lööf krävt just detta: "Var är vrålet från samhället? Från mina politiska kollegor? Var är kommissionerna, de hårda tagen? Den gemensamma signalen ⁉ Jag är redo för att sätta mig ner på partiledarnivå för krafttag mot mäns våld mot kvinnor när som helst. Jag blir beklämd när dessa enskilda fall enbart blir till en liten notis i tidningen. 'En kvinna mördad', och så bläddrar man vidare", skrev Annie Lööf på Facebook. Lööfs inlägg följdes under söndagen av en mängd fördömanden från samtliga partiledare förutom Jimmie Åkesson (SD), som – med en generös inställning till SD-ledaren – kanske bara hade en sociala medier-paus under helgen.