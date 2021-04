Halland inte bland de hårdast drabbade länen längre

Halland är inte längre med på topplistan över de län med mest coronasmitta sett till befolkning. Antalet fall är färre men det hänger också ihop med att smittan ökat i andra län. Vi har fortfarande en hög smittnivå i Halland men nivån är hög i hela landet nu.

Halland har varit det län med mest smitta eller näst mest smitta sett till befolkning i Sverige under hela 2021. Fram till nu. För tredje veckan i rad sjunker antalet covidfall i länet. Under vecka 14 var det 503 fall per 100 000 invånare. Veckan innan hade vi 564 fall per 100 000 invånare och var då det hårdast drabbade länet. Nu är Västernorrland hårdast drabbat med 582 fall. Halland är nu “bara” det sjätte mest drabbade länet.

Bland kommunerna är smittan högst i Varberg med 71 fall per 10 000 invånare. Det är också den enda kommun där smittan gått upp. Hylte har 69 fall per 10 000 invånare (95 veckan innan). Laholms kommun är nu åter den kommun i länet med minst smitta med 42 fall på 10 000 invånare. Veckan innan hade vi 58 fall enligt samma måttstock.

Hofors i Gävleborgs län var den kommun som vecka 14 var hårdast drabbad med 154 fall per 10 000 invånare.

För sjukvården är läget allvarligt. På IVA (intensivvårdsavdelningen) är det till och med kritiskt. I början på vecka 16 var länets samtliga IVA-platser upptagna. Det gör att Halland nu inte kan bistå andra regioner med IVA-platser. Skulle en större olycka inträffa kan covid-patienter få flyttas till IVA-plats hos annan region.

Fakta: Region Halland, Hallandsposten