På annandagen påsk körde min dotter upp på E4 mot Stockholm och klagade över att det var så förfärligt många lastbilar på en helgdag. Vilken dag som helst när man kör mellan Malmö och Helsingborg är det knökfullt med lastbilar på motorvägen.

Hur ofta har inte Greta Thunberg framhållit att alla vuxna i världen och regeringarna måste tänka om och värna om miljön och minska bilkörning. Hur ofta har inte miljöpartiet sagt samma sak och ändå så tillåter vår regering att detta vansinne med lastbilskonvojerna får fortsätter och bli fler och fler.

Vi spelar kineserna i händerna, genom att köpa deras varor och skeppar dessa med jättelika, nedsmutsande och miljöförstörande fraktbåtar till Europa där de omlastas på miljöförstörande lastbilar för transport till kunden. Företagen i Europa som köper eller säljer dessa varor har inga egna lager längre utan all lagerhållning sker på fartyget, som ”Just in Time” leveranser. Vad har vi vunnit på det? Varorna är just nu lite billigare! Men vad håller vi på att förlora? Mycket!

Vi förlorar våra egna tillverkningsföretag. Vi förlorar butikerna i våra samhällen och allt arbete och istället bygger jättestora, skrymmande lager på utkanterna av städerna, där det inte behövs personal utan allt går helautomatiskt och därifrån körs varorna ut med miljöfarliga, skrymmande lastbilar.

Även om vi snart får el-lastbilar så hjälper det inte våra samhällen, som går på knäna när det inte finns några inkomstbringande arbetstillfällen. Vi såg hur hela västvärlden skakade i grunden när ett jättefartyg hamnade snett i Suezkanalen och stoppade all trafik.

Hur blir det om Kina stoppar all handel till västvärlden en vecka eller två? Vi har hört hur hotfullt den kinesiska ambassadören i Stockholm uttalar sig när det går emot deras vilja. Vem har gått emot WHO:s utsläppsrekommendationer? Jo, president Trump och Kina som inte vill uppnå utsläppsgränsen förrän år 2050.

De europeiska nationerna tvingar sina industrier att försöker uppnå WHO:s rekommendationer så snart som möjligt, med stora kostnader och högre priser på allt som följd. Medan Kina bara ångar på utan begränsningarna. När västvärlden är så beroende av deras leveranser kan de stoppa produktionen och bestämma villkoren och vi blir samma typ av nickedockor som deras egen befolkning.

Vem vet om inte grundstötningen i Suezkanalen var iscensatt av Kina för att se vad som händer i världen? Hur är det med Pandemin? WHO har besökt Kina och har försökt fastställa vad som var orsaken. Kina var dock inte så hjälpsamt att WHO kunde klarlägga var smittan kom ifrån.

Nu är det tusentals miljardbelopp som EU måste låna upp för att rädda alla till öronen skuldsatta nationer och får igång vår interna handel igen. Vill vi verkligen ha det så i framtiden? Nej Tack!

