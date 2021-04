Meat Loaf: ”Fly Jimmy fly”

”Jag kommer snart, min bror Jimmy”, ”Fly Jimmy fly”, skriver Meat Loaf i en offentlig hälsning till sin tidigare låtskrivare och samarbetspartner Jim Steinman som avled tisdag 20 april. På sin Faceboooksida har han också publicerat ett kollage av bilder på dem båda.

Billboard presenterar dem som ett av rockmusikens mäktigaste par under 1970-talet och framåt. Steinman komponerade Meat Loaf-klassiker som ”You took the words right out of my mouth” och “Two out of three ain’t bad” från det storsäljande albumet ”Bat out of hell”.

Bland de många låtar som Jim Steinman gjorde finns även Bonnie Tylers hits ”Holding out for a hero” och ”Total eclipse of the heart” och Tyler, liksom Celine Dion konstaterar att Jim Steinman var ett ”musikaliskt geni”. Till Celine Dion skrev Steinman ”It's all coming back to me now”

”Att få möjligheten att jobba med honom är en av de största förmånerna under min karriär”, skriver Dion på Instagram.