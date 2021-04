Efterfrågan på skönhetsprodukter på nätet är fortsatt stark. Företaget Lyko redovisar en försäljningstillväxt på 40 procent under första kvartalet och online växte man med 60 procent under samma period. Nettoomsättningen ökade dessutom under perioden till 438 miljoner kronor jämfört med 312 miljoner samma period föregående år.