Färggranna känslor i nya ”Life is strange”

Fakta

"Life is strange" är en serie äventyrsspel där den första delen kom 2015, följt av "Before the storm" som utspelar sig före ettan, och en uppföljare från 2018. Spelen har fått uppmärksamhet och beröm för sättet man hanterar komplexa frågor och rollfigurer på.

Det första och andra spelet är skapat av franska Dontnod, medan amerikanska Deck Nine utvecklat "Before the storm" och kommande "True colors" .

De tidigare spelen har släppts i episoder, men när "True colors" släpps till pc, Playstation 4/5, Xbox One/Series X/S och Stadia den 10 september, kommer hela berättelsen på en gång.