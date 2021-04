Minnesord om Börje Holmberg

Professor Börje Holmberg, Lund, har avlidit i en ålder av 97 år. Han sörjs närmast av livskamraten Karin Gustafsson, samt barnen Karin, Ingrid, Axel och Sven med familjer.

Börje studerade språk vid Lunds universitet, disputerade 1956 och fick en docentur i engelska. Han arbetade drygt 20 år för Hermods, där han blev rektor och VD fram till år 1975. Han blev 1976 professor i distansutbildningsmetodik och chef för institutet för forskning om distansutbildning vid FernUniversitetet i Hagen, Tyskland. Efter pensionering engagerades han i arbetet med att grunda FernFachhochschule Darmstadt, där han blev rektor.

Börje var president för International Council for Open and Distance Education, 1972-1975. Han utnämndes där till hedersmedlem för erkännande av sina enastående bidrag och fick dess pris 1999 för excellens inom distansutbildning. Han hade hedersdoktorat vid Open University, UK, Deakan University, Australien, och University de al Guadalajara, Mexiko. Han var hedersmedlem i European Distance Open and E-learning Network och Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning. Han var medlem av kungliga fysiografiska sällskapet Lund, Riddare av Vasaorden i Sverige, samt dekorerad med Vita Rosen i Finland.

Börje ägnade hela sin verksamhet åt att utveckla den empatiska ansatsen med individen i focus. Han utvecklade praktik och teorier om att möta eleven med empati och personligt intresse, förtroendefull kommunikation, samt processer som leder till äkta internaliserat lärande. Han såg distansutbildning som en rätt till god utbildning för alla och en chans för alla att nå kunskap och kompetens. Hans främsta verk är Theory and practice of distance education, The evolution, principles and practices of distance education och På distans och på nära håll – En distanspedagogs memoarer.

Börje blev för många en tillgiven och kär vän och kollega, internationellt erkänd och respekterad pionjär inom distansutbildning. Han var en fantastisk inspirerande mentor som generöst delade med sig av sin professionella kunskap och internationella nätverk. Hans varma humor, speglade hans empatiska förhållningssätt. Hans starka tro på vikten av att främja empati kommer alltid att förbli en grundläggande påminnelse för oss alla om att elevernas röst alltid ska vara den starkaste.

Börje sörjs såväl nationellt som internationellt, av kollegor inom distansutbildning där hans framsynta pionjärarbete och livslånga forskning gjort bestående avtryck. Han har lämnat oss ett fantastiskt arv. Vi minns honom i djup tacksamhet och respekt för hans enastående bidrag till det internationella forskningsområdet och för hans unika passionerade engagemang.

Ebba Ossiannilsson

Professor, Dr.

ICDE, EDEN, SVERD