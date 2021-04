Kan Washington DC bli en egen stat?

– Det handlar enbart om att skapa två nya platser för demokraterna i senaten, dundrar den republikanska representanthusledamoten James Comer från Kentucky, enligt nyhetskanalen CNN.

Tanken att göra huvudstadsområdet Washington DC och dess dryga 700 000 invånare till en egen delstat har funnits länge. Men eftersom en överväldigande majoritet av dem som bor där är demokrater är oviljan från Republikanerna stor.

Det nu aktuella lagförslaget HR 51 skulle skapa en 51:a delstat kallad Washington Douglass Commonwealth, uppkallad efter slaverimotståndaren och medborgarrättskämpen Frederick Douglass. Delstaten skulle ha en ledamot i representanthuset och två senatorer. Vissa federala delar av huvudstaden, som Vita huset och kongressbyggnaden Kapitolium med omnejd, skulle dock inte ingå i delstaten utan stå under kongressens styre, skriver tidningen The New York Times.