Ndione segerskytt för Elfsborg – igen

Per Frick drog på sig virussmittan efter premiären mot Djurgården, sattes i karantän och fick inte spela boll på ett tag. Lösningen? In med Marokhy Ndione. Tre allsvenska omgångar senare står 21-åringen på tre mål. Han slog in straffen som gav 1–0 mot Mjällby.

Frick är frisk igen och fick göra ett inhopp på måndagskvällen. Ndione, en av seriens just nu hetaste anfallare, är kvar i tränaren Jimmy Thelins startelva – och det är Elfsborgs supportar glada för.