Att skicka en signal om att ungdomars hårda slit under pandemin kunde ha ersatts med slappande och betald omläsning under sommaren hade varit ett hån, skriver Samuel Jonsson och Robin Landin, Moderata ungdomsförbundet.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Unga möter en tuff verklighet under pandemin och bör därför få betalt för att gå i sommarskola, anser Liberala ungdomsförbundet ( Aktuella frågor 21/4 ).

Men att rusta unga genom att skicka en signal om att hårt slit inte ska löna sig och låta kommunen vagga in dem i en falsk trygghet, är fel väg att gå.

Det behöver knappast upprepas hur hårt unga har drabbats och fortsätter drabbas under pandemin. Klasskamrater har blivit prickar på zoom, fotbollsträning har ställts in och sommarjobb har försvunnit.

Ungdomsarbetslösheten i Skåne var redan innan pandemin hög på grund av den L-stödda socialdemokratiska regeringen, som inte drivit arbetslinjen tillräckligt hårt. Och under pandemin har ungdomsarbetslösheten fortsatt att stiga.

Unga människor möter onekligen ett tufft studieklimat och ett ännu tuffare arbetsmarknadsklimat. Ändå har tusentals elever under pandemin pluggat och slitit för att få godkända resultat. Igenom zoomföreläsningar, minskad lärarkontakt och en helt förändrad vardag har de suttit timvis med läxor. Att skicka en signal om att deras hårda slit kunde ha ersatts med slappande och betald omläsning under sommaren hade varit ett hån.

Gärna sommarskola till den som behöver hjälp att komma ikapp, men inte med lön från kommunen. Som arbetslinjens främsta fanbärare vill vi snarare gå längre åt andra hållet och införa Växjömodellen för sommarjobb i Helsingborg.

Växjömodellen ställer krav på att den som ska få en feriepraktik under sommaren ska ha ett godkänt betyg i matte och svenska, alternativt tacka ja till sommarskola under de tidigare veckorna på sommarlovet för att sedan vid godkänt resultat erbjudas feriepraktik. Det innebär att den som ansträngt sig under eller efter terminen och får ett godkänt betyg belönas samtidigt som den som hamnar efter fullt ut kan fokusera på att läsa upp sina betyg under sommaren. Ett feriearbete på cv utan en fullvärdig högstadie- eller gymnasieexamen räcker inte långt på dagens arbetsmarknad. Att ha båda är däremot en god start.

Att förbereda unga för en tuff arbetsmarknad efter corona genom att ge lön för att plugga ikapp är att göra alla elever en björntjänst, såväl dem som redan är godkända som dem som förhoppningsvis snart blir det.

Att ställa krav är att bry sig. Och vi bryr oss pass mycket om Liberala ungdomsförbundet att vi ger det en chans att tänka om - och tänka rätt.

Samuel Jonsson, andre vice förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet.

Robin Landin, ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Helsingborg.