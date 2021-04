General Electric blöder i flygkrisen

Det amerikanska verkstadskonglomeratet General Electric (GE) hade ett negativt kassaflöde på 845 miljoner dollar i andra kvartalet. Bakom utflödet av pengar ligger motvinden för GE:s tillverkning av jetmotorer till flygplan till följd av den globala tvärniten för flygresor i pandemin.

Men det finansiella blodflödet var inte så illa som befarat. Analytiker hade räknat med ett negativt kassaflöde på 1,3 miljarder dollar för GE under första kvartalet, efter fjolårets 2,2 miljarder.

Enheten för flygmotorer drog in knappt 5 miljarder dollar i försäljning under kvartalet, vilket var 28 procent lägre än i fjol och en bit under snittprognosen bland analytiker på 5,3 miljarder.

GE-aktien sjunker i förhandlen på Wall Street efter rapporten, ned med 2,4 procent. Detta följer dock på ett kurslyft på 145 procent sedan maj i fjol.

GE:s justerade vinst för kvartalet blev 3 cent per aktie, upp från 2 cent per aktie ett år tidigare. Omsättningen totalt föll 12 procent till 17,1 miljarder dollar.