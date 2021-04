Smittan går ner i Halland men sjukhusläget är ansträngt

Antalet konstaterade coronafall i Halland har mer än halverats på en månad. Från 2 159 fall på en vecka för fyra veckor sedan till strax över 1 000 fall under den senast uppmätta veckan. Halland tappar placeringar på den dystra topplistan över de mest drabbade länen och även i Laholm fortsätter smittan att gå ner.

Under vecka 15 konstaterades 434 nya fall per 100 000 invånare av covid-19 i länet. Veckan innan var det 503 fall enligt samma parameter. Det gör att Halland backar i listan över de mest drabbade länen. Halland är åtta på topplistan. Västernorrland är fortsatt i topp med 642 fall per 100 000 invånare.

Varberg är fortsatt hårdast drabbat av länets kommuner med 54 fall per 10 000 invånare (71 veckan innan). Hylte har 51 fall och Halmstad 48 fall per 10 000 invånare. Laholm har 35 fall enligt samma måttstock (42 veckan innan). Falkenberg har 31 fall och är den kommun som är minst drabbad i Halland. Ingen kommun i länet sticker ut. Den mest drabbade kommunen i landet är Örnsköldsvik. De hade 143 fall per 10 000 invånare vecka 15.

– Det är väldigt glädjande att vi ser den här minskningen av antalet fall. Men det är lite för tidigt att andas ut då vi fortfarande är på en så hög nivå att det kan ta fart igen. Det är viktigt att vi inte faller på målsnöret utan fortsätter att hålla ut några veckor till, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo till P4 Halland.

Att coronasmittan minskar beror på tre saker. Dels beror det på att tester nu även tas på de som varit nära en smittad person trots att de inte har symptom. På så vis bryts smittkedjan tidigare. Sedan hänger det även ihop med att det blir varmare och att hallänningarna följer restriktionerna.

– Vi brukar se det här mönstret på våren - att smittor går ner. Men hade folk inte följt råd och restriktioner hade vi inte sett detta mönster - hur folk beter sig har också bidragit till att den här vändningen nu kommer, säger Ryberg Mo.

Tyvärr syns det inte på sjukvården att smittan går ner. 65 personer med covid-19 vårdades på sjukhus i Halland i slutet av vecka 16. Tio av dem vårdades på IVA. Sedan några veckor tillbaka har Hallands sjukhus tvingats att stänga 8 av 24 operationssalar. Detta för att kunna frigöra personal till intensivvården. Det gör att hundratals personer varje vecka får vänta på operation.

Flertalet svårt sjuka är i åldersspannet 50-70 år. Det beror på att många 70-plussare blivit vaccinerade. Att fler yngre personer drabbas hänger också ihop med att smittspridningen varit hög och fortfarande är hög i Halland samt på att den brittiska, nu helt dominerande, mutationen tros vara mer aggressiv mot kroppen.

Fakta: Region Halland och Hallandsposten