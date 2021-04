Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. HDs hållning är oberoende liberal.

Det är inte enkelt att parera mellan alla känslolägen just nu. Å ena sidan de segdragna restriktionerna, den snäva umgängeskretsen, en sjukvård på bristningsgränsen och en smittspridning som trots att den minskar kraftigt i de vaccinerade äldre åldersgrupperna ökar bland de unga. Inte minst Skånes tonåringar.

Å andra sidan vårens och vitsippornas löften om bättre tider, och vaccinets glimt av ett ljus långt fram i tunneln. Anblicken av Öresundsbron i fjärran – vågar man snart börja hoppas på en öl i solen på andra sidan Sundet?

För danskarna – och tyskarna – reser ju återigen till Sverige.

"Vi nästan känner hur man står och gasar på andra sidan och vill komma över. Vi är ju också i samma skede, vi vill ju också resa ut", sade polisens presstalesperson Ewa-Gun Westford i en intervju på Lernacken (SVT 27/4).

Vi vill, men kan vi? Den pirrande vårkänslan och glädjen över allt fler vaccinerade blandas med oron; det senaste årets ständiga och ovälkomna följeslagare.

Sverige har onekligen fått upp farten i virusbekämpningen. En halv miljon svenskar vaccineras nu varje vecka och snart har 30 procent av dem över 18 år fått minst en spruta, enligt vaccinsamordnaren Richard Bergström.

Alla Sveriges regioner är nu inne i fas tre – 60-64 år plus riskgrupper – och många har redan börjat boka in tider för dem som är yngre än så. I de skånska kommunerna förbereder runt 60 olika vaccinationsställen för att slå upp dörrarna när den fjärde fasen inleds, meddelar Region Skåne. Under veckorna framöver är massiva vaccinleveranser på intåg till landet.

Och vaccinationerna fungerar. Det visar inte minst siffror från de länder som har kommit betydligt längre än Sverige. I Storbritannien, som började vaccinera tidigt och där över hälften av befolkningen nu har fått minst en spruta, rapporteras både färre dödsfall och ett minskat tryck på sjukhusen. Det har också legat till grund för de lättnader i restriktioner som fått britterna att jubla i takt med upphällda pints på puben.

Men under tisdagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten var budskapet fortfarande strängt. Sverige ligger på nästan lika höga nivåer av smitta som i julas, sade statsepidemiolog Anders Tegnell, och inskärpte det besvärliga läget i tonårsgrupperna.

Umgås med få, uppmanade han, inte minst under de högtider som väntar: valborg, ramadans avslutning eid al-fitr och förstås skolavslutningarna.

"Det är helt avgörande hur många du träffar. Håll dig till din nära krets", sade statsepidemiologen. Vaccinationer i all ära, men det är den sammantagna smittbilden som är det viktiga.

Till helgen väntas sol i Skåne. Återigen får en valborgsmässoafton och en första maj firas utan firande. Bron förblir okörd. Ljuset i tunneln närmar sig, men ännu får den danska ölen vänta.