Ny Billie Eilish-låt på torsdag

Den som längtar efter mer musik av Billie Eilish kan markera den 30:e juli i almanackan. Då släpps stjärnans utlovade andra fullängdsskiva, ”Happier than ever”, skriver hon själv på Instagram

Men redan den här veckan, på torsdagsmorgonen, amerikansk tid, släpper 19-åringen en helt ny låt. ”Jag har aldrig tidigare känt så här mycket kärlek för ett projekt”, skriver hon.

Billie Eilish slog igenom 2019 med debutalbumet ”When we all fall asleep, where do we go”, som bland annat belönades med fem amerikanska Grammys. I mars i år fyllde hon på prishyllan med ytterligare två Grammys.

Tidigare i år blev det känt att hon i vår summerar sitt liv i fotoboken ”Billie Eilish”, som ska släppas i maj, och i februari kom en dokumentär om stjärnan på Apples strömningstjänst.