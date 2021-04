Då får ”Thunder in my heart” premiär

Nu är premiärdatumet för Amy Deasismonts nya dramakomedi ”Thunder in my heart” klart. Den 23 maj börjar serien, med Deasismont själv och ”Snabba cash”-skådespelaren Alexander Abdallah i huvudrollerna, att sändas på Viaplay.

”Det känns jättestort att 'Thunder in my heart' äntligen ska släppas efter snart sex års arbete”, säger Amy Deasismont, tidigare känd under artistnamnet Amy Diamond, i ett pressmeddelande.

Serien skildrar ett kompisgäng i 20-årsåldern som utsätts för starka prövningar. I några av de andra rollerna syns Julia Lyskova Juhlin, känd från podden ”Daddy issues”, Gustaf Hammarsten och Helen Sjöholm. Deasismont är serieskapare och manusförfattare och för regin står Anders Hazelius och Sanna Lenken (”Tunna blå linjen”).