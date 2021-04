Rögle klart för historisk SM-final – besegrade Skellefteå i avgörande semin

För första gången i klubbens 89-åriga historia är Rögle klart för SM-final i ishockey. Det står klart efter en övertygande 4–0-seger i femte och avgörande semifinalen mot Skellefteå.

SM-semifinal 5:5

Rögle–Skellefteå 4–0 (0–0, 1–0, 3–0)

Två matchbollar förbrukades tidigare i veckan. På torsdagskvällen fick Rögle sin tredje och sista chans att nå sin första SM-final genom tiderna. Poängkungen Daniel Zaar kom till spel, men såväl Dennis Everberg som Ted Brithén saknades i femte och avgörande semifinalen mot Skellefteå.

Rögle gjorde ett bra första byte, men Skellefteå tog därefter över kommandot. Leon Bristedt åkte på en utvisning, men hemmalaget klarade av det numerära underläget och växte så sakteliga in i matchen.

Under en period satte Rögle hårt tryck mot Skellefteåmålet. Gustaf Lindvall gjorde flera kvalificerade räddningar när såväl Anton Bengtsson och Taylor Matson som Erik Andersson och Moritz Seider skapade heta målchanser. Första perioden slutade mållös.

I den andra skulle Rögle öppna målskyttet. Joakim Lindström satt av två minuter för hooking och med en ynka sekund kvar av det numerära överläget satte Leon Bristedt ledningsmålet. Och vilken soloprestation det var när han först fintade bort två Skellefteåförsvarare och sedan placerade in pucken i Gustaf Lindvalls högra hörn. Tiden 5.19.

Knappt två minuter efter det förlösande målet hettade det till lite för mycket för nämnde Leon Bristedt. Han satte in en checking from behind på Andreas Wingerli och tilldelades 2+10 minuters utvisning för förseelsen. Rögle klarade av efterföljande boxplay utan några större farligheter.

Skellefteå tryckte på i jakten på ett kvitteringsmål men skottförsöken kom ofta för rakt på Christoffer Rifalk eller utanför målet. Gästerna fick ett gyllene friläge genom Jesper Frödén men Joey LaLeggia hann skickligt emellan och bröt med klubban. Rögle gick in i den tredje perioden med en 1–0-ledning.

Och den ledningen skulle snabbt utökas. Efter ett Skellefteåanfall fick Rögle ett perfekt kontringsläge när Olli Palola satte upp Mattias Sjögren i ett friläge. Sjögren kom ur vinkel men efter en sargstuds på Erik Anderssons retur kunde Olli Palola sätta pucken i öppen kasse med 1.25 på klockan.

Kort därefter fick Adam Tambellini ett gyllene läge att göra 3–0 men hans skott tog i stolpen.

Skellefteå var nere för räkning och värre skulle det bli när storstjärnan Joakim Lindström tilldelades matchstraff efter en slashing på Moritz Seider med 12.04 kvar att spela. Rögle fick chansen till fem minuters powerplay, men lyckades däremot inte förvalta det i form av mål.

En stund senare kom Erlend Lesund fri med Gustaf Lindvall, men hans skott tog i stolpen. Med 4.50 kvar fick Leon Bristedt sin tredje utvisning och Skellefteå chansen i powerplay. Gustaf Lindvall lämnade då kassen, men det hela slutade med att Brady Ferguson satte 3–0 i öppet mål. Kort därefter satte Leon Bristedt spiken i kistan till 4–0, också det målet i tom kasse.

Rögle bandyklubb bildades 1932 och har aldrig någonsin varit i SM-final tidigare. Men torsdagen den 29 april 2021 slog drömmen in i Catena arena.