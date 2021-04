Växjö klart för SM-final mot Rögle

När avgörandets stund var inne gick seriesegrande Växjö på knock. Örebro kom igen och skapade dramatik, men Växjö vann med 3–1. – Jättekul, en väldigt bra motståndare, sade Växjös tränare Sam Hallam till C More om den kommande SM-finalen mot Rögle.

Ett gäng Växjösupportrar på restaurangplats gav matchinledningen en inramning som påminde om tiden före pandemin. Efter några minuters spel tömde pandemilagen restaurangplatserna, men Växjöspelarna såg ut att bära med sig den energi de fick av fansens kortvariga men intensiva närvaro. De fyra första semifinalerna lagen emellan har samtliga varit tajta kamper som något gäng vunnit med uddamålet, men denna afton såg Växjö omgående ut att rusa mot final.

Knappt fem minuter in i matchen styrde Richard Gynge lagkamraten Emil Petterssons precisa passning in i mål och Växjö in på finalspåret.

– Jättebra period, vi kom ut på tårna. Vi ser inte nervösa ut utan vi släpper loss hela registret, sade Richard Gynge i en pausintervju i C More.

Skotten i den första perioden, 15–1 i Växjöfavör, säger något om matchbilden. Med endast 36 sekunder kvar till första paus förvaltade Brendan Gaunce friläget mot Örebros målvakt Jhonas Enroth på bästa sätt – 2–0 till Växjö.

– Vår första period var bländande, sade Sam Hallam till C More.

Örebro sökte febrilt efter en individuell prestation eller möjligen ett Växjömisstag som skulle kunna ta gästerna tillbaka in i matchen. Drygt sju minuter före den tredje periodens slutsignal skickade backen Kristian Näkyvä iväg pucken som gav Örebro reducering samt bäddade för en högdramatisk avslutning på kvällen.

Örebro gick för kvittering och plockade ut Jhonas Enroth till förmån för en extra utespelare. Då satte Brendan Gaunce pucken i tom kasse vilket säkrade smålänningarnas finalplats.

SM-finalen mellan Växjö och Rögle kommer att avgöras i bäst av sju matcher med start i Växjö redan på lördag eftermiddag.