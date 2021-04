Expert: Rimligt betala tillbaka till Indien

Indien är en av världens största producenter av läkemedel och vaccin, och förser bland annat Sverige med billig medicin. Därför är det nu rätt och rimligt att vi hjälper det hårt coviddrabbade jättelandet med respiratorer, eller vad Indien anser sig behöva, anser en professor i global hälsa.

Coronaläget i Indien har under april månad blivit allt svårare. I torsdags rapporterades fler än 3 600 dödsfall in under ett dygn, och smittspridningen skenar.

På Delhis flygplats landade i tisdags den första i raden av utlovade utländska hjälpsändningar, en brittisk last med respiratorer och syrgas. USA tillkännagav dagen därpå att man skickar utrustning till ett värde av motsvarande uppemot en miljard svenska kronor, med en första sändning innehållande 960 000 snabbtest och 100 000 munskydd redan på torsdagen.

Även från Sverige kommer hjälp i form av 120 respiratorer – något som kan ses som ett litet bidrag för att återgälda indierna för allt de har gjort för oss. Det anser Cecilia Stålsby Lundborg, professor vid Institutionen för global folkhälsa på Karolinska institutet (KI).

– Indien har under lång tid tillverkat en stor andel av de läkemedel som vi och många andra länder använder. Det har gjort att vår sjukvård har blivit billigare, eftersom de här läkemedlen kostar mindre, bland annat då de produceras med lägre löner, säger hon.

– Och när nu Indien befinner sig i ett svårt läge så är det väl väldigt rimligt att vi betalar tillbaka genom att hjälpa dem.

Stålsby Lundborg ifrågasätter bland annat kritiken som kom i slutet av mars, då Indien, som är världens största vaccintillverkare, meddelade att man bromsar exporten av covid-19-vaccin för att prioritera den inhemska befolkningen.

– Många tyckte att det var förfärligt att Indien slutade exportera vaccin. Det kan man tycka är lite konstigt, att man börjar bråka med dem och skuldbelägga dem, när det var de som hjälpte världen först, säger hon.

Läkemedelsverket uppger för TT att man inte har några data kring hur stor andel av svenska läkemedel som är tillverkade i Indien. Branschorganisationerna De forskande läkemedelsföretagen (LIF) och Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer (FGL) uppskattar dock båda att det rör sig om runt en tredjedel.

Från många indiska städer kommer nu rapporter om överfulla sjukhus och anhöriga på desperat jakt efter syrgas och medicin åt sina covidsjuka familjemedlemmar. Krematorierna går för högvarv, och de många begravningsbålen har enligt nyhetsbyrån AFP lett till brist på trävirke.

Från och med lördag får alla åldersgrupper vaccinera sig, men flera delstater varnar för att bristande tillgång kan bli ett hinder för vaccinationsprogrammet.

Experterna tvistar om varför Indien drabbats så hårt just nu. Många har pekat på så kallade superspridartillställningar i form av religiösa högtider och valmöten, men Cecilia Stålsby Lundborg lyfter också fram faktorer kopplade till vardagslivet.

– Även i vanliga fall är det väldigt mycket folk och svårt att hålla avstånd. Hälsosystemet är också i normalfallet väldigt ansträngt, eftersom man har en dubbel börda: både traditionella infektionssjukdomar och sjukdomar kopplade till ökad livslängd, som hjärt-kärl-sjukdomar, högt blodtryck och diabetes, och dessutom brist på vårdpersonal.

Hon påpekar också att de senaste veckornas ökning har skett från väldigt låga nivåer.

– Indien är jättestort, så även en väldigt liten ökning blir väldigt många människor. Hittills har man haft väldigt låga antal rapporterade fall i förhållande till befolkningen, så det var väl på ett sätt förväntat att det skulle öka, men varje drabbad individ är naturligtvis en för mycket.