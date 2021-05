Klacksparkar, historiska blinkningar och ordlekar varvas med hedersbetygelser när helsingborgarna skickade in 359 olika namnförslag på bron i Oceanhamnen. Ett av förslagen dominerar stort. HD har hela listan.

Olle Larsson, en Landgång eller Drottning Sofia? Det saknas inte idéer på vad bron i Oceanhamnen ska heta. Bild: Britt-Mari Olsson Lars Brundin

I början av april fick helsingborgarna frågan från staden om vad de tycker att nya gång- och cykelbron mellan Oceanpiren och Helsingborg C ska heta. Det är verkligen ingen brist på fantasi bland alla de namn som kommit in. Totalt har 558 förslag skickats in, men många förslag samma så totalt är det 359 olika namn.