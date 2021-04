Molly Sandén vill inte vara kameleont

Fakta

... Oscarsnominerade låten "Husavik (my hometown)" från filmen "Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga". Låten vann inte men Molly Sandén uppträdde med den på Oscarsgalans förgala:

– Det är ju det som alla alltid säger, men att få uppträda och sjunga den här fantastiska låten är för mig den största vinsten man kan få. Från början var jag nära att säga nej till att sjunga på låten för att jag var jetlaggad, trött och bakis när jag fick frågan. Så kommer jag till studion och bara: "Herregud, det här är ju det mitt 14-åriga jag skulle mörda för att få göra, alltså verkligen mörda". Jag kände en sådan eufori för den lilla tjejens skull och njöt som fan bara av att få lägga demon.

... en eventuell karriär utomlands till följd av Oscarsframträdandet:

– Jag är absolut öppen för att testa det, för nu kommer jag från en helt annan vinkel. När jag försökte göra den här grejen senast var det ju på liv och död, varje dag kunde vara dagen med stort D då det kanske händer. Jag har hittat mitt hjärta i det svenska, men om jag får åka till LA litegrand och gå in i divarollen och "sjunga fint", då är det inte på liv och död längre. Jag kan göra det för skojs skull och ha kul. Jag har fått mer skinn på näsan och mer pondus i mig själv. Jag vet mitt värde och vet vad jag inte är beredd att göra.